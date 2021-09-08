В Коми мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

Фото: pexels.com

В Коми жительница Сыктывкара стала жертвой телефонных мошенников. Женщине написала некая Вера и сообщила, что всем пенсионерам республики положена единовременная выплата, а она может помочь ей получить деньги. Пенсионерка, доверившись новой знакомой, потеряла пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Для перечисления единовременной выплаты собеседники убедили пожилую сыктывкарку назвать установочные данные банковской карты. Женщина передала секретные сведения незнакомцам и лишилась денег. Поняв, что стала жертвой аферистов, 70-летняя пенсионерка сразу же обратилась к правоохраителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми девочке, на которую напала собака, заплатили 300 тысяч рублей (подробности)