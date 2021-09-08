В Сыктывкаре пьяный мужчина за рулем иномарки снес ограждение и дорожные знаки

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В Сыктывкаре пьяный водитель Volkswagen Passat въехал в ограждение и снес дорожные знаки. О ДТП рассказали очевидцы, на глазах которых и произошел инцидент. По их словам, мужчина не справился с управлением и его выкинуло с дороги.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Коми, авария была зафиксирована напротив дома №46 по улице Красных Партизан. К счастью, нетрезвый мужчина никого не зацепил и обошлось без человеческих жертв. Сам он поначалу сбежал с места аварии, но затем вернулся.

В отношении водителя составлены административные материалы по статьям «управление транспортом в состоянии опьянения» и «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

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