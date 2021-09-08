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Общество8 сентября 2021 13:47

В Коми больше 7 тысяч человек заболели ОРВИ

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

С 30 августа по 5 сентября Коми больше 7 тысяч человек обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Среди обратившихся за помощью – 3407 детей. Уточняется, что 47,8% заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет, а 52,2% – взрослое население.

– По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе вирусы гриппа не определяются, – говорится в сообщении.

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