В сыктывкарских НефАЗах появятся валидаторы

Фото: пресс-служба "Комиавтотранса"

В сыктывкарских автобусах большого класса вместимости НефАЗ появятся валидаторы. Об этом сообщили в пресс-службе «Комиавтотранс».

Первым маршрутом, по которому будут курсировать автобусы с валидаторами, станет маршрут №46 «Давпон – Ж/Д вокзал – Давпон». Это нововведение будет внедрено с четверга, 9 сентября. На сегодняшний день доля безналичных платежей на транспорте «САТП №1» составляет почти 65%. Такой показатель позволил предприятию начать эксперимент со стационарными валидаторами. Весной такие устройства установили на нескольких автобусах малого класса марки «Мерседес». Нововведение оказалось удачным, поэтому теперь к проекту подключают и НефАЗы. Маршрут №46 выбрали потому что пассажиропоток там распределен равномерно, и массовой загрузки пассажиров на отдельных остановках нет.

На входе пассажиров будут встречать три валидатора, которые установлены на поручнях — два на центральной площадке и один в конце автобуса. Для оплаты проезда достаточно приложить карту или смартфон к валидатору. После успешной транзакции на экране появится надпись «проезд оплачен» и зелёная галочка. Если карта находится в стоп-листе или заблокирована банком-эмитентом пассажир увидит сообщение об этом. В таком случае нужно обратиться к водителю и оплатить проезд у него.

Чек-билет на стационарном валидаторе не распечатывается. Поэтому если пассажиру нужно получить подтверждение о том, что он совершал поездку, он может обратиться к сайту t-karta.ru или воспользоваться мобильным приложением «Транспортная карта». Над каждым стационарным валидатром размещена понятная инструкция по использованию. Кроме того, автоинформаторы и видеоэкраны в автобусах будут транслировать информацию о бескондукторной системе.

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