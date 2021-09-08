Шахтер из Коми покорил самую высокую гору Европы

Фото: из личного архива Сергея Курдюкова

Жителю Коми Сергею Курдюкову покорилась самая высокая гора России и Европы - Эльбрус. Высота ее равна 5 462 метра.

На гору мужчина взял с собой флаг, на котором красуется надпись его родного города - Воркуты. Сам Сергей работает шахтером и свободное от работы время мужчина занимается туризмом.

Поступок шахтера нашел отклик в сердцах многих его согорожан, они хвалят мужчину за смелость и выражают свое восхищение.

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