Федеральные льготники Коми могут выбрать форму получения соцпакета

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До 1 октября федеральные льготники в Коми могут определиться с формой получения социального пакета. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Коми.

Подавать заявление нужно только в том случае, если человек хочет изменить порядок получения услуг. К примеру, сейчас человек получает деньги, а с 1 января 2022 года хочет получать натуральные льготы. Если он не хочет ничего менять, заявление писать не нужно. Заявление можно подать до 1 октября через портал госуслуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, клиентские службы ПФР и МФЦ.

Льготников призывают обдуманно подходить к выбору между льготами и их денежным эквивалентом, взвесив все «за» и «против». Если человек отказывается от соцпакета или его частей, то в течение всего года он не сможет изменить способ его получения.

Всего в Коми насчитывается 75,4 тысячи федеральных льготников. Денежный эквивалент соцпакета в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц.

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