Житель Коми пытался убить знакомую, выбросив ее с балкона

Житель Вуктыла осужден за покушение на убийство женщины Фото: Архив "КП"

Житель Вуктыла осужден за покушение на убийство местной жительницы. Как сообщает пресс-служба СК по Коми, 35-летний мужчина признан виновным в предъявленном ему обвинении.

Суд установил, что год назад в одной из квартир на Комсомольской улице во время застолья между 30-летней женщиной и осужденным произошел конфликт. Взаимными оскорблениями и обвинениями ссора не закончилась: разгневанный вуктылец решил закончить размолвку кардинально. Он взял женщину и скинул ее с балкона, который находился в 14 метрах над землей. Потерпевшая чудом выжила, сумев ухватиться за перила. Ее спасли друзья, которые в это время тоже были на вечеринке.

- Услышав крики, двое других участников компании пресекли преступные действия злоумышленника и помогли потерпевшей подняться на балкон, - уточнили в СК.

Как в ходе предварительного, так и судебного следствия фигурант отрицал умысел на убийство потерпевшей. Уголовное дело рассмотрено судом с участием коллегии присяжных заседателей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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