Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2021 11:10

Следователи заинтересовались гибелью 51-летнего жителя Коми, погибшим во время работы

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Воркуте следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя

В Воркуте следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя

Фото: архив "КП"

Стали известны подробности смерти жителя Воркуты, погибшего во время работы. Как сообщили в пресс-службе СК по Коми, умершим является 51-летний мужчина. Он умер во время ремонтных работ в спортивном комплексе «Родник».

Уточняется, что мужчина упал со строительных лесов и погиб от полученных травм до приезда медиков.

- При производстве работ он упал со строительных лесов. При падении мужчина получил травмы, от которых скончался, - прокомментировали трагедию в пресс-службе ведомства.

По данному факту начата проверка. Следователям предстоит установить причины, приведшие к смерти мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 34-летний мужчина упал с крыши пятиэтажки (подробности)