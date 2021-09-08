Следователи заинтересовались гибелью 51-летнего жителя Коми, погибшим во время работы

В Воркуте следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя Фото: архив "КП"

Стали известны подробности смерти жителя Воркуты, погибшего во время работы. Как сообщили в пресс-службе СК по Коми, умершим является 51-летний мужчина. Он умер во время ремонтных работ в спортивном комплексе «Родник».

Уточняется, что мужчина упал со строительных лесов и погиб от полученных травм до приезда медиков.

- При производстве работ он упал со строительных лесов. При падении мужчина получил травмы, от которых скончался, - прокомментировали трагедию в пресс-службе ведомства.

По данному факту начата проверка. Следователям предстоит установить причины, приведшие к смерти мужчины.

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