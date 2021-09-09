Роспотребнадзор Коми предупредили о повышенном риске смерти из-за микст-инфекции

Фото: pexels.com

Микст-инфекция - одновременная циркуляция коронавируса и гриппа в Коми - повышает риск летального исхода у пациента. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что слияние этих двух инфекций приводит к тяжелым формам респираторных заболеваний. Осложняет ситуацию и тот факт, что вирус гриппа и SARS-CoV2 очень похожи друг на друга и порой бывает тяжело их различить, что ведет к неправильному лечению.

- По клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией, - говорят эпидемиологи.

Уберечься от тяжелых последствий поможет вакцинация от коронавируса и гриппа. Для начала стоит привиться от последней инфекции, а затем уже специалисты советуют вакцинироваться от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба объяснил, почему перед жителями Коми не должен вставать вопрос о необходимости вакцинации

Руководитель региона назвал лишь одно противопоказание к прививке от коронавируса (подробности)