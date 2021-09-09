Экс-ректору УГТУ запретили выходить из дома в вечернее и ночное время

Фото: пресс-центр УГТУ

Бывшему ректору УГТУ Николаю Цхадаю запретили выходить на прогулки в вечернее и ночное время. Такое решение вынес Верховный суд Коми.

Так, Цхадаю нельзя находиться на улице с 11 вечера до 6 утра. Также ему запрещено общаться с коллективом университета, потерпевшими, свидетелями и экспертами, которые значатся в деле.

Ранее суд не стал вводить запрет на прогулки экс-ректору, но прокуратура, не согласившись с решением, обжаловала приговор. Верховный суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, мужчину обвиняется в коррупционных схемах. Следствием и судом установлено, что в 2016-2018 годах фигурант получил от знакомого 1,3 миллиона рублей за содействие тому в назначении на должность руководителя дочерней компании и последующее общее покровительство.

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