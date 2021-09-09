Во время переправы через реку в Коми затонул квадроцикл с людьми

Фото: Северо-Западный РПСО

В Воркуте затонул квадроцикл с людьми. Об этом сообщает МЧС по республике. Уточняется, что двое мужчин переправлялись с одного берега реки Малый Ярвож на другой, когда их транспорт начал тонуть.

На место ЧП экстренно выехали спасатели Воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Их вызвали сами же мужчины, которые сумели выбраться из воды и попросить о помощи.

Они указали спасателям свое примерное местонахождение и уже через несколько часов пострадавшие были дома. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Чуприян родом из Коми временно возглавит МЧС России

Ранее стало известно о трагической гибели министра Евгения Зиничева (подробности)