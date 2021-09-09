В Коми забытый у администрации района рюкзак поднял по тревоге все экстренные службы

Фото: «Про наш дом Троицко-Печорск

В Троицко-Печорском районе Коми по тревоге были подняты все экстренные службы. Дело в том, что у здания местной администрации был обнаружен подозрительный предмет - рюкзак. Нашедший его сотрудник немедленно позвонил в полицию и сообщил о странной сумке.

Прибывшие на место правоохранители обследовали предмет и не обнаружили опасности. Оказалось, что рюкзак просто забыли.

После некоторого времени был найден его владелец. Им оказался сотрудник местной компании, сообщает «Комиинформ».

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