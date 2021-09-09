В Коми КамАЗ наехал на 30-летнего мужчину

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывдинском районе Коми столкнулись КамАз и трактор. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми. Серьезная авария произошла на 758 км автодороги «Вятка».

По предварительным данным, 49-летний водитель большегруза не справился с управлением и выехал на обочину, где стоял припаркованный трактор, на который он наехал. При столкновении сильно пострадал 30-летний машинист, садящийся в это время в салон трактора.

Прибывшие на место медики констатировали у мужчины проникающий перелом свода черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные ушибы головы и лица, а также травматический шок второй и третьей степеней. В тяжелом состоянии тракториста эвакуировали в ближайшую больницу.

По данному факту начата проверка. Возбуждено уголовное дело.

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