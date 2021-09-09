Пьяный житель Коми угнал «восьмерку» и попал в ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Троицко-Печорском районе местного жителя 1986 года рождения подозревают в том, что он угнал ВАЗ-2108 и попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемый пришел в гости к приятелю, и они выпили. Мужчина выбрал момент, когда друг за ним не наблюдал, и взял ключи от ВАЗ-2108. После этого злоумышленник сел за руль и поехал кататься. Проехав всего один квартал, злоумышленник устроил ДТП. В результате легковушка съехала в кювет.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело об угоне. Ранее житель Коми привлекался к уголовной ответственности и состоял под административным надзором до 2029 года.

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