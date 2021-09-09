В Коми мужчина поймал пса в капкан, а затем заколол его вилами

Житель Сысольского района, расправившийся с собакой, не сумел обжаловать обвинительный приговор Фото: Архив "КП"

Житель Сысольского района Коми жестоко убил соседскую собаку. Мужчина установил два капкана во дворе по улице Школьной и стал ждать. Когда в ловушку попался пес, он трижды ударил в животное вилами. Измученное животное погибло от травм и кровопотери.

За свое живодерское преступление житель поселка Бортом получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Однако с приговором суда мужчина был не согласен и стал добиваться смягчения наказания. Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, сделать ему это не удалось.

- По итогам рассмотрения жалобы Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции вынесла кассационное определение об оставлении кассационной жалобы осужденного без удовлетворения, - прокомментировали случившееся в ведомстве.

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