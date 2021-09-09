В Коми слесарь «Ухтаводоканала» умер от отравления сероводородом при осмотре колодца

Пострадавший получил тяжелое отравление газообразным сероводородом Фото: Архив "КП"

В Ухте Гострудинспекция завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в минувшим мае со слесарем «Ухтаводоканала». Мужчина отравился газом во время работ в колодце и умер спустя пять дней на больничной койке.

В день трагедии ухтинец спустился, не проверив предварительно наличие загазованности, без средств индивидуальной защиты, в колодец. Во время спуска он потерял сознание и упал. Доставать мужчину на поверхность пришлось спасателям и его коллегам. Слесарю экстренно была проведена реанимационная помощь, благодаря которой сердце запустилось.

- Пострадавшего каретой «Скорой помощи» направили в ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница» для оказания дальнейшей медицинской помощи, где в последствии 2 июня он скончался, - уточнили в надзорном органе.

Причиной смерти мужчины стало тяжелое отравление сероводородом, из-за которого остановилась работа всего организма.

Как пояснили в пресс-службе Гострудинспекции, данный несчастный случай комиссией по расследованию квалифицирован как связанный с производством, подлежащий учету и регистрации в МУП «Ухтаводоканал». В адрес работодателя направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.

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