В «Югыд ва» запретили сплавы по рекам и прилеты вертолетов

Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В национальном парке «Югыд ва» запретили сплавы по рекам и прилеты вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

С пятницы, 10 сентября, и до ледостава в «Югыд ва» начинаются мероприятия по охране осенне-нерестующих видов рыб. В связи с этим запрещается въезд моторных лодок, СВП и катеров на реки Щугор, Подчерье, Косью, Сыня и Кожим. Кроме того, запрещены сплавы с применением лодочных моторов и полеты вертолетов на территорию парка без сопровождения сотрудников.

Служба охраны нацпарка усилит контроль за реками. При патрулировании инспекторы будут проводить тщательный досмотр личных вещей и транспорта. Это нужно для того, чтобы пресекать и выявлять факты браконьерства. За нарушения режима парка предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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