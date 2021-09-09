В Коми сотрудники МЧС почтили память погибшего Зиничева

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Сотрудники ГУ МЧС по Коми глубоко скорбят о внезапной гибели министра Евгения Зиничева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Коми проходят памятные мероприятия. Во всех подразделениях МЧС приспущены флаги. В четверг, 9 сентября, представители Центрального аппарата МЧС России и территориального органа, находящиеся в рабочей поездке в Воркуте, возложили цветы к мемориалу. Он находится у горноспасательной части МЧС России заполярного города. Сотрудники ведомства почтили память Зиничева минутой молчания.

В Сыктывкаре сотрудники МЧС России по Коми возложили цветы к мемориалу на Аллее Памяти. Она посвящена сотрудникам ведомства, погибшим при исполнении служебных обязанностей. К памятному мероприятию присоединились студенты и представители общественной организации «Молодежка ОНФ».

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