В Коми главврач психбольницы осуждена за присвоение надбавок к зарплате

За присвоение осуждена бывшая главврач ухтинской психиатрической больницы Фото: Архив "КП"

В Ухте осудили бывшего главврача психиатрической больницы. Женщина осуждена за незаконное присвоение денежных средств, которые она выписывала себе в качестве надбавки к зарплате.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, в 2017 году медик издала специальный указ, который позволял ей получать надбавки к зарплате. В течение года женщина незаконно получила дополнительные 220 тысяч рублей.

- На стадии расследования прокуратура Ухты предъявила к обвиняемой иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Ущерб в полном объеме женщина возместила при рассмотрении дела в суде. Вину в содеянном она признала, - прокомментировали инцидент в ведомстве.

Суд назначил бывшему руководителю медучреждения наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200 тысяч рублей.

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