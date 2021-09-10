Жительницы Коми не поддались на уговоры мошенников оформить многотысячные кредиты

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В полицейский участок в Инте обратилась пенсионерка. Заявительнице на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что посторонние лица пытаются оформить на пенсионерку кредит. Далее звонивший порекомендовал взять заем на в 200 тысяч рублей, обналичить их и перевести на безопасный банковский счет, чтобы деньгами не завладели злоумышленники.

Женщина вспомнила, что о таких схемах мошенничества ей рассказывал участковый уполномоченный полиции, и прекратила общение с неизвестным.

Крупную сумму из-за телефонных лжебанкиров могла бы потерять 44-летняя жительница Сыктывдинского района. В течение двух часов ей звонили несколько «финансистов», которые приводили самые разные доводы, убеждая женщину оформить кредит на сумму 785 тысяч рублей и направить их на указанный счет для погашения предыдущих займов. Заявительница тоже не стала действовать по указке неизвестных, она была информирована о дистанционных мошенниках полицейскими по месту жительства и работы. Шесть номеров телефонов, которые использовались для связи, зарегистрированы в Москве и Верхнем Тагиле Свердловской области.

Обе женщины обратились в полицию. По фактам попыток мошенничеств возбуждены уголовные дела.

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