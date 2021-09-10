Житель Коми, потерявший в смертельной аварии детей и жену, мог уснуть за рулем

Фото: пресс-служба МВД по Калмыкии

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в Калмыкии. В жуткой аварии погибли трое жителей Усинска, двое из них - дети.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Калмыкии, на 47-летнего водителя Mitsubishi возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что мужчина заснул за рулем, из-за чего внедорожник съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии жена и сын мужчины погибли на месте, еще один ребенок умер уже на больничной койке.

Сам водитель и его 17-летний сын были госпитализированы с серьезными травмами в больницу. Их состояние оценивалось как тяжелое.

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