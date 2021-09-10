Молодой парень из Коми получил 15 лет тюрьмы за жестокое убийство двоих человек

Житель Ижемского района выслушал приговор за совершение убийства двух лиц Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 22-летнего парня, обвиняемого в убийстве двоих человек. Как сообщает пресс-служба СК по республике, житель Ижемского района получил 15 лет и 15 дней тюрьмы за совершенное преступление.

Суд установил, что в августе прошлого года компания из двух мужчин и женщины распивала спиртное в лесной избушке. В какой-то момент между осужденным и 56-летним хозяином дома возник конфликт, в ходе которого первый схватился за охотничье ружье и выстрелил прямо в голову своему оппоненту. После этого молодой человек хладнокровно застрелил и женщину, дабы избавиться от свидетеля.

Ижемец придумал план, как избавиться от тел и замести следы. Он поджег избу, забрал с собой оружие и уплыл на моторной лодке погибшего.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, - прокомментировали приговор суда в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми, потерявший в смертельной аварии детей и жену, мог уснуть за рулем (подробности)