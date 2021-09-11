В Коми 1417 школьников получили профессии

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В прошлом учебном году в Коми 1417 школьников прошли обучение по программам профессионального обучения. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Руководитель региона Владимир Уйба отметил, что правительство Коми проводит комплексную работу по профориентации школьников. В прошлом учебном году Министерство образования, науки и молодежной политики реализовало проект, по которому 1417 учеников 9-11 классов прошли обучение по программам профессионального обучения. К примеру, 25 человек постигли азы специальности «Сантехник».

– Очень важно, чтобы наши дети не только обучались в родной республике, но и оставались в ней работать, – подчеркнул Уйба.

По его словам, для этого нужно сначала заинтересовать их получить ту или иную профессию, обучить, а затем помочь с трудоустройством. Уйба добавил, что процессу образования необходимо подключать и работодателей. Глава республики добавил, что в республике заключаются трехсторонние контракты с крупными предприятиями. По завершении обучения они будут брать молодых людей на работу.

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