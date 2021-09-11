За сутки в Сыктывкаре 80 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 11 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки в республике выздоровели 617 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 60 292 пациента. За сутки в республике заболели 220 человек. Всего в регионе зафиксировали 65 833 случая заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 80 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 43 человека, в Сыктывдинском районе – 13, в Ижемском – 12, в Усть-Вымском – 11. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 6687 человек. За последние сутки снято с медицинского учета сняли 169 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки скончались четыре человека, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1566 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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