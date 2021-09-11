В Коми столкнулись две иномарки: пострадали две женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 10 сентября, в Сосногорске столкнулись Kia Rio и Volkswagen Polo, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.07. Женщина 1996 года рождения ехала за рулем Kia Rio по улице Вокзальной. Напротив дома №8д она решила перестроиться. При этом женщина не уступила дорогу Volkswagen Polo, и автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Kia получила ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. У пассажирки Volkswagen 1989 года рождения диагностировали ушиб шеи. Госпитализация никому из них не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре столкнулись два ВАЗа: пострадали две женщины