В Коми мужчину и женщину задержали за организацию наркопритона

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В Воркуте двух человек задержали по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, полицейские обнаружили наркопритон, расположенного в одной из квартир жилого дома поселка Воргашор. Его организовали приятели - 36-летний, ранее судимый житель поселка и его знакомая, 1979 года рождения. Воркутинцы систематически предоставляли квартиру другим людям для потребления дезоморфина. Возбуждено уголовное дело, фигуранты дали признательные показания. Женщина находится под подпиской о невыезде, а мужчина содержится в СИЗО за ранее совершенное преступление.

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