За сутки в Сыктывкаре 82 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 12 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 82 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровел 701 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 60 993 пациента. За сутки в Коми заболели 218 человек. Всего в регионе зафиксировали 66 051 случай заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 82 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 42 человека, в Усть-Вымском районе – 12, в Сыктывдинском – 11, а в Ижемском районе и Инте – по 10. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 6687 человек. За последние сутки скончались 16 человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1582 смертельных случая среди людей с таким диагнозом.

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