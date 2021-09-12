В Сыктывкаре нашли пропавшую 75-летнюю женщину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре нашли пропавшую Салаеву (Дурандину) Ольгу Федоровну 1946 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 75-летняя женщина пропала в субботу, 11 сентября. В тот день сыктывкарка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Горожанку начали искать волонтеры. Добровольцы сообщили, что женщина найдена. Уточняется, что сыктывкарка жива. При каких обстоятельства ее нашли, не уточняется. Где она была все это время, также не сообщается.

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