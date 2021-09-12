В 2024 году Коми хотят расселить поселок

Фото: Нина Юшкова

В 2024 году Сыктывдинском районе планируют расселить жителей поселка Новоипатово. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Поселок признали неперспективным и подлежащим закрытию. Там нужно расселить жителей 37 домов. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что эта работа начнет проводиться с 1 января 2024 года. По его словам, необходимые средства в республиканском бюджете предусмотрены.

– В следующем году бюджет республики останется дефицитным, – отметил Уйба.

По его словам, власти ищут дополнительные возможности, чтобы расселить людей как можно раньше. В Коми рассчитывают привлечь на эти цели федеральные средства.

– Если деньги выделят, надо быть готовыми их освоить, – подчеркнул глава республики.

По его словам, местные власти должны перевести квартиры в муниципальную собственность, а также поставить их и земельные участки, на которых они расположены, на кадастровый учет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми исчезнет целая деревня