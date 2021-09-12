В Коми нашли мертвым пропавшего 32-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Усинске нашли мертвым пропавшего Семенова Юрия Анатольевича 1989 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 32-летний мужчина пропал еще 29 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчину искали волонтеры. В воскресенье в поисковом отряде сообщили, что Семенова нашли мертвым. Где и при каких обстоятельствах обнаружили тело, не уточняется. О причинах смерти мужчины не сообщается.

– Приносим соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении.

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