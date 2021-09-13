Школьника из Коми, поправившего Путина, пригласил на обучение республиканский вуз

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Никанор Толстых из Воркуты, прославившийся после того, как исправил историческую неточность, которую допустил Владимир Путин, получил приглашение обучаться в Ухтинском университете. Об этом сообщает местное издание «Палитра города».

Ректор УГТУ Руслан Агиней отправил мальчику письмо, где выразил надежду, что подросток решит обучаться в их университете. Профессор отметил в школьнике качества, которые ценят в вузе: инновационное мышление, смелость и живое вображение.

- Инновационное мышление в сочетании с живым воображением и творческой смелостью – это качества, которые мы исключительно приветствуем в своих абитуриентах и студентах. Впрочем, как и продемонстрированное тобой понимание истории как живого и интереснейшего процесса, - написал ректор в письме.

Пока неизвестно, примет ли Никанор приглашение учиться в Ухтинском университете, Сейчас подросток усиленно готовится к выпускным экзаменам и занят учебой.

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