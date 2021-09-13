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Общество13 сентября 2021 16:42

Житель Сыктывкара выставил на продажу Землю почти за один триллион рублей

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Житель Сыктывкара разместил на популярном сайте объявлений информацию о продаже планеты Земля. Цена невероятная - почти один триллион рублей.

Автор объявления указал в характеристиках, что объект был потреблении у нескольких миллиардов людей, а вид товара сыктывкарец отнес к «приборам и аксессуарам».

К слову, это не первый такой шутник, который выставляет на продажу Землю, к тому же, этот товар не может принадлежать одному человеку.

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