Житель Сыктывкара выставил на продажу Землю почти за один триллион рублей

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Житель Сыктывкара разместил на популярном сайте объявлений информацию о продаже планеты Земля. Цена невероятная - почти один триллион рублей.

Автор объявления указал в характеристиках, что объект был потреблении у нескольких миллиардов людей, а вид товара сыктывкарец отнес к «приборам и аксессуарам».

К слову, это не первый такой шутник, который выставляет на продажу Землю, к тому же, этот товар не может принадлежать одному человеку.

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