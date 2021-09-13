В Коми завершены поиски 13-летнего мальчика из Воркуты

Фото из личного архива Марии М.

В Воркуте завершились поиски 13-летнего Семена М. из Воркуты. Мальчик ушел из дома 12 сентября и не вернулся. Его встревоженная мама обратилась к горожанам с просьбой помочь с поисками подростка.

Буквально несколько часов назад стало известно, что Семен найден живым и здоровым. Об этом сообщила Мария, мама мальчика, в социальных сетях.

- Всем спасибо! Беглеца поймали, - написала она.

Уточняется, что ребенка нашел житель Воркуты, который наткнулся на подростка случайно в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Возьмись за голову»: появилась версия исчезновения 27-летней молодой мамы из Сыктывкара

О девушке нет вестей уже 10 дней (подробности)