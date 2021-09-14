Житель Коми лишился денег во время работы

Молодому человеку пришлось расплатиться за свою доверчивость Фото: Архив "КП"

Молодой мужчина из Усинска потерял свыше 180 тысяч рублей, выполняя поручение по работе. Как сообщает местное МВД, причиной стала наивность сотрудника, который нарвался на интернет-мошенников.

Все началось с рабочей задачи: фирме, где работает 25-летний потерпевший, понадобились запчасти для «Тойоты». Молодой человек решил поискать продавца онлайн и вскоре нашел нужное ему объявление: продавец обещал достать комплектующие для японских авто. На сайте мужчина быстро нашел двигатель нужной ему модели и связался с продавцом.

Во время разговора стало ясно, что необходимым условием покупки является предоплата. На отправленный через мессенджер номер карты мужчина выслал более 180 тысяч рублей, но не дождался ни двигателя, ни возврата денег.

Полицейские сейчас расследуют это дело. На данный момент им удалось выяснить, что продавец, вероятно, живет в Приморском крае. Подробности уточняются.

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