В Сыктывкаре бесследно пропал 34-летний Никита Осадчий

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Почти неделю назад в Сыктывкаре пропал 34-летний местный житель Никита Осадчий. О его пропаже сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Уточняется, что мужчина ушел из дома еще 9 сентября и с тех пор не выходил на связь с родственниками. Обеспокоенные близкие забили тревогу и обратились к волонтерам и правоохранительным органам.

В день исчезновения Никита Осадчий был в серой кофте с длинным рукавом, черных спортивных штанах, черных резиновых тапках.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, глаза серо-зеленые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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