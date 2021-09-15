В Коми в тяжелом состоянии находятся более 200 ковид-пациентов

За последние сутки в инфекционные госпитали региона доставлен 161 человек Фото: Архив "КП"

За последние сутки в инфекционные госпитали Коми доставлен 161 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

По данным ведомства, из более шести тысяч активных случаев заражения коронавирусом пять тысяч пациентов получают лечение дома. Коечный фонд заполнен на данный момент на 1 447 мест.

В ведомстве подчеркивают, что несмотря на снижение числа новых заражений, количество смертей и тяжелых случаев становится больше. Врачи настоятельно рекомендуют жителям Коми вакцинироваться как от гриппа, так и от коронавируса.

Так, на этой неделе чаще всего умирали от осложнений, вызванных ковидом, пациенты в возрасте 35-60 лет. В министерстве добавили, что 700 человек нуждаются в кислородной поддержке, 225 пациентов в тяжелом состоянии, из них 132 в реанимации, 50 – на ИВЛ, 5 – на ЭКМО.

Главный врач Республиканской инфекционной больницы Владимир Катков рассказал, что в осенний период риск заболеть повышается: - Сейчас мы фиксируем снижение заболеваемости и рост количества выздоровевших, но количество тяжелых больных, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях, увеличивается. Кроме того мы на пороге сезона гриппа и простуд. А значит, опасность повышается. Второй год подряд грипп накладывается на пандемию коронавируса. Прошлой осенью вакцин от ковида еще не было, и к концу осени мы получили всплеск заболеваемости и смертности от COVID-19. Мы рекомендуем вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа с перерывом между прививками в один месяц. Так что непривитым от ковида стоит поторопиться, - сказал он.

Сейчас только с коронавирусом госпитализируется около 100-150 человек в день. Сегодня коечный фонд только для лечения COVID-19 и пневмоний составляет 2027 коек.

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