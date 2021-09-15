В смертельной аварии на трассе «Вятка» погиб 42-летний житель Коми

Фото: ГИБДД по Коми

Жуткая авария произошла на трассе Сыктывкар - Киров. В ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Накануне 26-летний парень за рулем Audi A6 ехал по трассе в сторону Кирова. В какой-то момент он решил выйти на обгон, но не успел перестроиться и въехал в отечественную легковушку, за рулем которой был 42-летний мужчина.

Отмечается, что весь удар пришел на сторону водителя «Лады Калины». Мужчина умер на месте ДТП до приезда бригады «скорой» от полученных травм.

Водитель немецкой автомашины и его 74-летняя пассажирка получили серьезные травмы и переломы и были госпитализированы в больницу. Их спасло от смерти то, что они были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело.

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