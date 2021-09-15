Названы первые победители лотереи для привитых от COVID-19 россиян

Определены первые 500 победителей розыгрыша для привившихся от COVID-19 Фото: архив "КП"

В России определили первых победителей лотереи для вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Уточняется, что номера 500 победивших сертификатов можно узнать в среду на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Счастливчики получат по 100 тысяч рублей. Деньги поступят на их банковские карты в течение ближайших шести месяцев.

Также узнать о выигрыше можно в личном кабинете на Госуслугах или через смс-оповещение, уточняет «Российская газета».

Следующие 500 имен будут известны в середине октября - 14 числа вновь будут разыгрывать среди участников 50 млн рублей.

Напомним, с 1 сентября стартовала программа поощрения граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. До 1 декабря состоятся два розыгрыша денежных призов: по решению правительства предусмотрено, что выигравших будет тысяча человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будет не до прививок»: глава Коми предупредил об опасности микст-инфекции

Сейчас в республике в запасе более 142 тысяч доз вакцины (подробности)