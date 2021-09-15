Названы районы Коми с наибольшей заболеваемостью коронавирусом

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Названый муниципалитеты Коми с наибольшей заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

По состоянию на среду, 15 сентября, в Коми выздоровели 310 человек, а за все время – 61 705. За последние сутки заболели 219 человек, а за весь период пандемии – 66 701.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 82 случая, говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 41 человек, а в Сыктывдинском районе – 10. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 6714 человек. За последние сутки с учета сняли 314 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом, а за все время – 1604. На сегодняшний день в Коми 260 439 человек сделали прививки.

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За сутки от болезни умерли 13 пациентов