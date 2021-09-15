В Коми житель ХМАО пытался подкупить сотрудника СИЗО

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В Коми осудили 41-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа за покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Об этом сообщили в пресс-службе СК по республике.

Уточняется, что мужчина содержался в следственном изоляторе и был пойман на использовании мобильного телефона, что правилами СИЗО запрещено. Сотовый у мужчины был изъят, но он не хотел мириться с этим положением дел. Тогда он предложил сотруднику изолятора взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы он смог пользоваться телефоном и дальше. К сожалению мужчины он получил отказ.

- В ходе следствия фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали решение суда в ведомстве.

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