В Коми изменят правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Фото: Pixabay

До конца 2021 года в Коми и по всей России изменятся правила назначения пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщается на странице федерального Минтруда в Instagram.

В настоящее время выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода». В Минтруда пояснили, что речь идет о наличии или отсутствии заработка у взрослых членов семьи. Это может быть зарплата, стипендия, доход от бизнеса, или же пенсия.

Иногда причиной нехватки денег становится беременность. Иногда женщина тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может искать работу. Теперь же правила изменятся: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. Кроме того, изменятся правила назначения пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.

Напомним, размер выплат может быть равен не только половине, но и 75%, а также величине регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер прожиточного минимума в Коми зависит от зоны проживания – северной или южной части республики. Для детей этот показатель в среднем составляет 14 701 рубль. В северной зоне он составляет 17 364 рубля, а в южной – 13 666 рубля. В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы.Ранее размер прожиточного минимума устанавливался раз в квартал, теперь же эта сумма будет действительна весь год. Изменились и правила, по которым высчитывают прожиточный минимум.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми начались долгожданные выплаты в 10 тысяч рублей

В республике на них рассчитывает четверть населения