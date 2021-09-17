В Коми депутата оштрафовали за мошенничество

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Бывшего ведущего пилота-инспектора летного отдела АО «Комиавиатранс» признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.

По данным СМИ речь идет об Александре Загорском, который является депутатом совета Ухты. С 1 ноября 2019 по 30 ноября 2020 пилот-инструктор предоставлял работодателю подложные документы о том, что он, якобы выполнял полеты, и на основании этого в общей сложности получил более 774 тысяч рублей.

Кроме того, пилот-инструктор решил создать видимость пребывания в командировке. Для этого в октябре прошлого года пилот-инструктор внес заведомо ложные сведения в летные книжки двух пилотов о квалификационной проверке техники пилотирования и навигационной подготовки. Фактически он такую проверку он не проводил.

Суд приговорил оштрафовал Загорского на 300 тысяч рублей. Как передает БНК, ущерб, причиненный АО «Комиавиатранс», осужденный возместил.

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