Пятилетний малыш госпитализирован после ДТП в столице Коми

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Авария, в которой пострадал пятилетний ребенок, произошла 16 сентября в 21:44 в центре Сыктывкара.

Столкнулись две «Лады». Одна из них, «Приора» с водителем 1996 года рождения за рулем, двигалась по ул. Орджоникидзе со стороны Октябрьского проспекта, в направлении ул. Морозова. На нерегулируемом перекрестке водитель решил повернуть на улицу Старовского.

В эти же секунды «Калина» под управлением водителя 1998 года рождения шла по главной дороге по улице Морозова со стороны ул. Старовского.

Владелец «Приоры» не предоставил преимущества в движении, что должен был сделать по правилам движения. Произошло ДТП.

В результате столкновения двух отечественных автомашин пострадал пассажир «Приоры» – ребенок 2016 года рождения. С переломом левого предплечья со смещением мальчика отправили Республиканскую детскую больницу.

Оба водителя были трезвы, отмечает УГИБДД по Сыктывкару.

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