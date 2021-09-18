Гидрогелевый шарик едва не убил восьмимесячного малыша из Коми

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Трагедия произошла, когда семья из Коми летела на отдых в Калининград.

По дороге, во время полета малышу стало плохо: его тошнило, он отказывался от еды. Вызвали скорую.

«Два дня всё ему делали, капельницы тоже, но ничего не помогало, хотя температуры не было, анализы идеальные», – рассказывает мама ребенка.

Как позже выяснилось, он проглотил гидрогелевый шарик диаметром 4 сантиметра. И никто из родителей этого не заметил. А рентген объекты такого размера и природы не показывает.

Малышу сделали успешную операцию. С его здоровьем все в порядке.

Но новость о необычном событии попала на портал правительства Калининградской области. По словам местной детской больницы, впервые они столкнулись с похожей проблемой еще в 2016 году, и с этого времени ведут свое небольшое исследование по гидрогелевым шарикам в малышах, уже есть научные публикации.

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