Жители поселка Коми по суду добились появления врачебной амбулатории

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Суд обязал Ухтинскую городскую поликлинику открыть врачебную амбулаторию в поселке городского типа Шудаяг.

Проблема с врачебным обслуживанием здесь длится уже несколько лет. Сдвинуть с места ее смогла местная жительница, которая дошла с жалобами и заявлениями до суда.

В поселке живут около 2 000 человек, которые вынуждены ездить в Ухтинскую городскую поликлинику в семи километрах от Шудаяга.

Суд встал на сторону истицы и обязал ГБУЗ «Ухтинская городская поликлиника» организовать работу по созданию и открытию врачебной амбулатории на территории пгт. Шудаяг в течение 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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