Явка на выборы в Коми днем в субботу составила почти 20 процентов

Фото: архив КП

По данным Избиркома Коми на 15 часов 18 сентября, явка на выборах в республике составила 19,41 процентов.

Больше всего явилось на избирательные участки в Княжпогостском районе (27,97%). На втором месте Усть-Вымский район с показателем 26,05%.

В столице Коми явка на уровне 20,17%.

Меньше всего проголосовавших в Воркуте: всего 13,02 процента избирателей.

Завтра, в воскресенье, выборная кампания продолжится. Итоги буду известны в понедельник.

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