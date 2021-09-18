В Коми стартовала прививочная кампания против гриппа

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На этой неделе в Коми прибыла первая партия вакцины от гриппа для взрослых, сообщает Роспотребнадзор по РК.

Всего поступило более двухсот тысяч доз. Препараты включают в себя актуальные штаммы вируса А и вируса В.

Напомним, что в прошлом году в Коми и в целом в России сезон прошел без эпидемии гриппа. В республике и вовсе не было зарегистрировано ни одного случая гриппа. Ученые пока так и не нашли объяснения этому явлению.

Но вот ОРВИ по-прежнему свирепствует. За прошедшую неделю, с 6 сентября по 12 сентября, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 9478 человек, среди заболевших 55% составляют дети в возрасте до 14 лет.

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