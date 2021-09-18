Синоптики обещают скорое начало бабьего лета в Коми

Фото: Сергей Анисимов

Хорошую весточку опубликовали сегодня, 18 сентября, на сайте ЦГМС по Коми. По прогнозам синоптиков, затяжные дожди и холода скоро отступят.

«На смену циклонам распространится область повышенного атмосферного давления», - объясняют синоптики милость природы.

На следующей неделе небольшие дожди ожидаются только на северной окраине республики. По ночам температура еще будет понижаться до -3С. Зато днем уже со вторника воздух прогреется уже до 10...12С, в отдельных южных районах — и до 15С.

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