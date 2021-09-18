Рекордный показатель заболеваемости коронавирусом выявлен в Сыктывкаре

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Осеннее обострение пандемии в Коми. Болеют коронавирусом по всему региону. Но особо сложная ситуация отмечается Роспотребнадзором РК в двух точках республики.

В Республике Коми на 18 сентября выявлен 231 новый случай заболевания COVID-19, сообщает Роспотребнадзор по РК.

На первом месте по числу новых заболевших Сыктывкар. Здесь прирост з минувшие сутки составил 80 человек. На втором месте Ухта. Здесь ковидом заразились 46 человек.

Хорошая новость: за последние сутки снято с медучёта 127 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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