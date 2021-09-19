Осужден иностранец, развращавший детей в Коми

Фото: архив КП

На семь лет отправится за решетку иностранный подданный, который развращал детей в Коми.

Верховный Суд Республики Коми оставил в силе приговор Сыктывкарского городского суда от 23 июня.

История произошла осенью 2020 года. Как установило следствие и суд, мужчина работал разносчиком газет. Воспользовавшись ситуацией, он в подъезде одного из домов Сыктывкара совершил развратные действия в отношении 14-летнего мальчика.

После этого преступник не остановился, ему были без разницы пол, главное – возраст. Он надеялся на молчание подростков.

В следующий раз в этот же день он напал на 13-летнюю девочку в подъезде дома по улице Домны Каликовой.

Стратегия не сработала. Дети молчать не стали. В этот же день подозреваемый был задержан, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми. И хотя он не признал вину, суды разных инстанций ее установили.

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